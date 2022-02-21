عمار حمدى نجم الأهلى يجرى جراحة الرباط الصليبى بنجاح فى النمسا

القاهرة - سامية سيد - أجرى عمار حمدى لاعب الأهلى جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك فى مركز طبى متخصص بالنسما، والذى سبق وأجرى نفس الجراحة لـ«أكرم توفيق» لاعب الفريق.

وأجرى عمار حمدي لاعب الأهلي الفحوصات الطبية اللازمة خلال وجوده فى النمسا قبل إجراء الجراحة تحت إشراف البروفيسور فينك، الذى يجرى الجراحات لنجوم الدوريات الأوروبية.

وتوجه الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، من القاهرة إلى النمسا عقب عودته مع بعثة فريق الكرة من السودان، بعد الانتهاء من مباراة الهلال، وكان عمار حمدى قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ النادي.



عمار حمدى

عمار حمدي تلقى طعنة الرباط الصليبى التى ستبعده عن الملاعب تسعة أشهر كاملة بحالة من البكاء الهستيرى، لاسيما أن اللاعب كان يستعد لتثبيت أقدامه فى تشكيل الاهلى واستغلال الغيابات العديدة فى صفوف فريقه لاعتماد أوراقه لاعباً متألقاً بالرداء الأحمر.

عمار حمدى كان أحد عناصر منتخب مصر الأولمبى الأساسية، وساهم فى الفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة فى 2019، حيث يعد من اللاعبين الموهوبين الصاعدين بقوة في الكرة المصرية بحسب وصف خبراء اللعبة، ويُجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر وصانع ألعاب.

وشارك عمار حمدي مع الأهلى في خمس مباريات فقط بواقع 69 دقيقة، فيما شارك مع الاتحاد السكندرى فى 47 لقاء بواقع 3371 دقيقة وسجل 4 أهداف وصنع ستة أهداف أخرى فيما شارك مع طلائع الجيش في 16 مباراة بواقع 1039 دقيقة وشارك مع نادى النصر في 18 مباراة وسجل هدف وصنع مثله في 1023 دقيقة.

وإجمالا شارك عمار حمدى فى 86 مباراة طوال رحلته مع الساحرة المستديرة بإجمالى 5502 دقيقة سجل خلالها 5 أهداف وصنع ثمانية أهداف أخرى وتوج مع المنتخب الأوليمبى بكأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً وشارك مع الفراعنة الصغار في أولمبياد طوكيو.