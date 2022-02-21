شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب موسيماني بتقرير عن ميكيسوني تمهيداً لتنفيذ قرار الاستغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الأهلي شبح الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري حال استمراره على نفس الأداء المتواضع مع الفريق.

ولم يظهر ميكيسوني بشكل جيد منذ انتقاله للأهلي الصيف الماضي قادماً من سيمبا التنزاني رغم حصوله على أكثر من فرصة.

فيما نجح الجنوب أفريقي بيرسي تاو المُنضم للأهلي الصيف الماضي من الدوري الإنجليزي فى التعبير عن نفسه بشكل جيد مع المارد الأحمر.

وطلب مسئولو الأهلي تقريراً من موسيماني المدير الفني للفريق عن ميكيسوني تمهيداً لحسم مصيره مع الأهلي، وإن كانت النية تتجه للاستغناء عنه إذا واصل السير على هذا المستوى المتواضع.

ويبدو أن رحلة ميكيسوني أوشكت على الانتهاء مع المارد الأحمر مبكراً، بعد فشله في اثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر منذ انتقاله اليه مع بداية الموسم الجاري قادماً من سيمبا التنزاني.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك استياءً كبيراً من مستوى ميكيسوني والذي لا يرقى لمستوى أي لاعب محترف آخر داخل الفريق، مشدداً على أن اللاعب الموزمبيقي أصبح قاب قوسين أو أدني من الرحيل حال استمرار مستواه بهذا الشكل على أن يتم استبداله بلاعب أخر سواء عن طريق ضم لاعب جديد أو اتخاذ قرار بعودة السنغالي اليو بادجي بعد تألقه الكبير مع نادي أميان الفرنسي بعد اعارته اليه.