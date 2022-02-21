شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: طارق حامد يسافر مع الزمالك للمغرب لمواجهة الوداد بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك سوف يسافر مع ناديه للمغرب لمواجهة الوداد بدوري الأبطال، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "طارق حامد عاد للانتظام فى تدريبات الزمالك، وسوف يسافر مع الفريق للمغرب لمواجهة الوداد بدوري الأبطال الأفريقى".

وأضاف شوبير، "عودة طارق حامد للزمالك تمثل عودة الانضباط لخط وسط الفريق الأبيض وهو إضافة كبيرة بلا شك فى مباراة صعبة للغاية، طارق حامد مالوش بديل فى الزمالك بخلاف حازم إمام اللى ليه أكثر من بديل وعشان كدا مش بتكلم عن إصابته وغيابه عن الفريق".

وعن زيزو قال شوبير، "زيزو هيرجع مصر ولو طلع سلبى كورونا بالتأكيد هيسافر للمغرب لمواجهة الوداد أيضاً".