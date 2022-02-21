شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الوداد فى مجموعات دورى الأبطال والدورى المغربى قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق الزمالك بالوداد البيضاوي المغربي، فى مباراة صعبة خاصة بعد سقوط الأبيض فى فخ التعادل خلال أول جولتين من دور المجموعات أمام بترو أتليتكو وساجرادا.

تقام مباراة الزمالك والوداد البيضاوي فى التاسعة مساء السبت المقبل 26 فبراير، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، فى مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

الوداد المغربى يحتل المركز الثانى فى ترتيب مجموعته بدورى الأبطال برصيد 3نقاط حصدها من فوز وحيد حققه على ساجرادا الأنجولى بنتيجة 3 / 0، فيما يحتل فريق بترو أتلتيكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتى الزمالك فى المركز الثالث برصيد نقطتين، وساجرادا فى المركز الرابع بنقطة واحدة.

ويتصدر فريق الوداد جدول ترتيب الدورى المغربى برصيد 39 نقطة حصدها من 17 مباراة فاز فى 12، وتعادل فى 3، وخسر 2، وسجل لاعبوه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 13.

فيما يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 19 نقطة، حصدهم من 9 مباريات حقق الفوز فى 6، وتعادل فى واحدة وخسر 2، وسجل لاعبوه 17 هدف، واستقبلت شباكه 9 أهداف.