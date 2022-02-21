شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد قريطم نائباً لرئيس الاتحاد العربى للطاولة بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز سعيد قريطم نائب رئيس اتحاد تنس الطاولة السابق بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربى للعبة بالتزكية، لعدم وجود مرشحين آخرين لنفس المنصب.

وكان مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة قد أرسل الأسماء المرشحة لانتخابات الاتحاد العربى، قبل الجمعية العمومية للاتحاد المصري التى أقيمت 15 يناير وأسفرت عن فوز معتز عاشور برئاسة الاتحاد ومعه قائمة جديدة.

كما فاز هشام أبو حشيش المدير التنفيذى السابق للاتحاد بعضوية لجنة المسابقات العربية و مجدي ادريس للجنة الحكام العليا و أحمد على صالح لاعب المنتخب بعضوية لجنة شئون اللاعبين.