الامارات | تعرف إلى تشكيل أول مباراة لمنتخب السعودية للنساء وصاحبة أول هدف في تاريخه

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى تشكيل أول مباراة لمنتخب السعودية للنساء وصاحبة أول هدف في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "صورة للتاريخ" هكذا احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم بأول فوز حققه منتخب السعودية للسيدات في البطولة الدولية الودية التي يشارك فيها وتقام بالمالديف بتواجد 3 منتخبات هي منتخبات السعودية والمالديف وسيشيل النسائية، حيث فاز المنتخب السعودي على منتخب سيشل بهدفين دون مقابل.

وكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر حسابه على "تويتر": "صورة للتاريخ.. المنتخب السعودي لعب اليوم أول مباراة في تاريخ الكرة النسائية"، وسجلت الهدف الأول في المباراة لصالح المنتخب السعودي، البندري مبارك، في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول، لتكون صاحبة أولى أهداف منتخب السيدات السعودي في التاريخ، وتكتب أسمها بأحرف من ذهب في سجلات كرة القدم، وأضافت مريم التميمي الهدف الثاني للأخضر، من ضربة جزاء في الشوط الثاني.

ومن جانبه ورغم مرضه هنأ الأسطورة البرازيلية بيليه، الاتحاد السعودي لكرة القدم، على هذه المباراة، وكتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أود أن أهنئ الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنتخب السعودية للسيدات على خوض أول مباراة دولية رسمية لهن، اليوم هو يوم تاريخي، ليس فقط بالنسبة لهن، إنما لكل محبي كرة القدم".

ومثل المنتخب السعودي في أول مباراة دولية بتاريخه: سارة محمد في حراسة المرمى، والمدافعات: لين محمد، تالا الغامدي، لانة عبد الرزاق، بيان صدقة، وفي الوسط: ريم التميمي، ليان الجوهري، سارة حمد، نورة إبراهيم، البندري مبارك، والمهاجمة البندري هوساوي.

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