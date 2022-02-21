شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعبات السيتي يكشفن مستقبل كرة القدم النسائية من إكسبو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

جناح المرأة في إكسبو 2020 دبي يستضيف لاعبات فريق مانشستر سيتي للحديث عن أبرز محطات مسيرتهن الكروية، ومستقبل رياضة كرة القدم النسائية.



كما تطرقن إلى مبادرة "#الأهداف_ نفسها" التي أطلقها نادي مانشستر سيتي، والتي تهدف إلى تشجيع المزيد من الشابات، في جميع أنحاء العالم، على لعب كرة القدم.

وقالت كارين باردسلي: "من الرائع أن أكون في فريق مانشستر سيتي للسيدات، فقد قام النادي بالعديد من المبادرات التي تعمل على تشجيع الفتيات المحبات لرياضة كرة القدم على ممارستها".

أما عن زيادة اهتمام الفتيات بالانتساب إلى نوادي كرة القدم فقالت باردسلي: "على مدى السنوات الـ10 الماضية على الأقل في إنجلترا، انتقلت هذه الرياضة من مجرد لعبة شبه احترافية للسيدات إلى لعبة احترافية كاملة".

وتابعت: "وأعتقد أن المشاركة باتت في ازدياد في جميع أنحاء العالم، ونحن نجتذب اليوم مواهب عظيمة، لذلك يعد هذا أحد المؤشرات الرئيسية على أن الأمور في تحسن مستمر، حيث أصبحت اللعبة اليوم أفضل وأسرع وأقوى، وباتت تجذب الاستثمارات، وتحصل على تغطية إعلامية أكبر".

وفي المقابل قالت لورا كومبس: "لقد انتسبت إلى الفريق منذ 3 سنوات، وما شجعني على الانضمام هو ما لاحظته من اهتمام النادي بمبدأ الشمولية، والدعم المقدم للسيدات للعب كرة القدم".

وأضافت: "وما نراه اليوم مختلف تماما عما رأيناه في الزمن الماضي، فنادي مانشستر سيتي يعطيك حقا شعورا بقيمة الوقت الذي تقضيه فيه، فأنا أتلقى أعلى مستوى من التدريب والاهتمام، فهم يقدرون هذه اللعبة".

وشجعت كومبس الفتيات الهاويات للعب كرة القدم بالتدريب المستمر، وتحقيق حلمهن بالتدريب أينما استطعن، في الحديقة أو النادي وسستحقق يوما ما أحلامهن في لعب كرة القدم بالعالم المحترف.

أما إيسمي مورغان فعبرت عن فرحتها بثقة نادي مانشستر سيتي بقدراتها وقالت: "لقد اهتم النادي بكل التفاصيل الصغيرة التي أتاحت لي أن أثبت نفسي كلاعبة محترفة".

وأسهبت: "فقد وثق المدربون بإشراكي في المباريات الكبيرة، وكل لاعب بحاجة إلى فرصة لإثبات قدراته أمام اللاعبين الكبار، وهذا ما طور من مهاراتي".

وشعرت مورغان بالانبهار بإكسبو 2020 دبي والرسائل التي يحملها، ابتداء من الشمولية وانتهاء بالمساواة بين الجنسين.

وأكدت أن جناح المرأة أعجبها كثيرا، لأنه يسلط الضوء على ماضي المرأة وحياتها، والحاضر والمستقبل الذي ينتظرها، كما يتحدث عن المشكلات التي لازالت تواجه المرأة في تحقيق طموحاتها.

كما تعتقد مورغان أن أهم المشكلات التي تواجه الفتيات الراغبات في لعب كرة القدم، هو عدم توفير الفرصة نفسها لجميع الفتيات في الوصول إلى هذه الرياضة.

وتمنت أن تستطيع النساء من جميع أنحاء العالم تحقيق أحلامهن مهما كانت، وأن يجدن الوسائل التي تسهل لهن ذلك.