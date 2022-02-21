وكيل عبد القادر يوضح حقيقة طلب أمير مرتضى التعاقد مع لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد يحيى وكيل اللاعبين، إن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك سبق وطلب التعاقد مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي الحالي.

وخلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2"، قال يحيى: "أحمد عبد القادر كان من ناشئي الأهلي، لكن الوضع حينها كان صعبا لاستكمال مشواره مع الفريق".

وتابع: "حينها تلقى أكثر من عرض، بازل السويسري وغيرهم، لكن لم نستطع إتمام التعاقد مع بازل بسبب بعض الأمور مع الأهلي".

وواصل: "انتقل عبد القادر بعدها إلى التشيك عبر بوابة سبارتا، وقضى معهم موسمين كانا علامة فارقة في مشواره".

وأكمل: "حينما قرر العودة لم يكن أحد يعلم به ولا بإمكانياته، والوحيد الذي أبدى موافقة لمشاهدته كان أمير مرتضى منصور، وشاهده بالفعل وكان يرغب في ضمه".

وواصل: "لكن حدثت بعض الأمور عطلت إتمام الصفقة، ثم بعدها تواصلت مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي وكانت الأمور هناك أسهل لأنهم على علم بإمكانيات عبد القادر".

وأتم: "انتقل عبد القادر إلى الأهلي ثم خرج إلى سموحة معارا، وانفجر هناك مع أحمد سامي مدرب الفريق".

جدير بالذكر أن عبد القادر عاد إلى صفوف الأهلي مع بداية الموسم الجاري، وشارك مع الفريق الأحمر -حتى الآن- في 7 مباريات ( 6 بالدوري وواحدة بدوري أبطال أفريقيا).