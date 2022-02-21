لاعب تشيلسي السابق: صلاح يمكنه أن يصبح الأعظم في تاريخ ليفربول.. لكن بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد توني كاسكارينو لاعب تشيلسي وأستون فيلا السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول يمكنه منافسة السير داني دالجليش أسطورة الريدز ويصبح أعظم لاعب في تاريخ الفريق الإنجليزي، كما حثه على الاستمرار بين أسوار آنفيلد.

وخلال تصريحات لصحيفة "توك سبورت"، قال كاسكارينو: "صلاح يمكنه تحدي كيني دالجليش ويصبح أعظم لاعب في تاريخ الريدز على الإطلاق".

وتابع: "صلاح في أفضل نادِ بالنسبة له، سيقدم أفضل ما لديه، في رأيي القرار الأفضل هو استمراره مع ليفربول".

وأضاف: "الطريقة التي يلعب بها كلوب، ومساندة زملاؤه له يجعلونه أفضل، صلاح يمتلك موهبة رائعة وأعتقد أنه يمكنه تحدي دالجليش كواحد من أعظم اللاعبين الذين لعبوا مع ليفربول على الإطلاق".

وواصل: "لقد فعل كيني ذلك على مدى فترات طويلة وفاز بالعديد من الألقاب مع الريدز، ويمكن أن يحقق صلاح ذلك بسهولة إذا بقى لمدة 3 مواسم أخرى في آنفيلد".

وأتم: "عليه أيضًا الفوز بالكرة الذهبية، إنها مهمة لمو كثيرا، وأعتقد أنه يستطيع الفوز بها مع ليفربول".