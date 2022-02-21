رئيس ريال مدريد الأسبق: كيروش سيقود منتخب مصر للمونديال.. وأتمنى انضمام صلاح إلى الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد رامون كالديرون رئيس ريال مدريد الأسبق، أنه يتمنى انضمام النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول إلى النادي الملكي، مشيراً إلى أن كيروش سيقود منتخب مصر للصعود إلى كأس العالم 2022.

وقال كالديرون في تصريحات لبرنامج رقم 10 علي القناة الأولى: "حزنت لعدم إنهاء صفقة كرستيانو رونالدو أثناء تواجدي رئيسا للنادي عام 2008، والسير أليكس فيرجسون هو من عطل الصفقة بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب، وكنا نعلم جيدا القوانين الدولية ونحترم كافة الأندية الأوروبية".

وأضاف: "كرستيانو لاعب مميز ويلعب دورًا كبيرًا فى صناعة شخصية اللاعبين، رونالدو ترك أثرًا كبيرًا في ريال مدريد ورحيله عن الفريق خطأ لا يُغتفر مدى الحياة، وكنت أتمني عودته عقب مسيرته مع يوفنتوس"

وعن رحيل راموس عن الفريق: "كانت مفاجأة كبيرة وخطأ لا يمكن تفاديه، حيث أنني توقعت أن يعتزل سيرجيو راموس داخل ريال مدريد في ظل العلاقة بينه وبين الجماهير، وأتمني له التوفيق في تجربته مع باريس سان جيرمان".

وقال كالديرون عن سبب فوز بيريز برئاسة ريال مدريد: "القوانين الخاصة بنادي ريال مدريد تصعب من مهمة أي شخص يرغب في خوض انتخابات رئاسة النادي، وهذه القوانين يجب تعديلها، والقول أن بيريز رئيس ريال مدريد الحالي لا يحب النجوم كلام خاطئ لأنه ضم العديد من النجوم المميزين للنادي وكنت شاهدًا على ذلك اثناء تواجدي كعضو لمجلس الإدارة بالنادي تحت رئاسته".

وعن جائحة كورونا: "ريال مدريد عاني ماليًا من جائحة كورونا، وتجديد ملعب سانتياجو برنابيو يعد استثمارًا مستقبليًا لكن وقت تنفيذه لم يكن مناسبًا، ودوري السوبر ليج جاء في وقت خاطئ في ظل الظروف التي كانت تعاني منها الأندية الأوروبية، ودوري أبطال أوروبا يسير بشكل جيد".

وأضاف: "الحصول علي دوري ابطال اوروبا هذا الموسم أمر معقد جدا، المباراة أمام باريس سان جيرمان أثبتت أن الفريق بعيدا عن المنافسة علي البطولة، لكنني في النهاية أشجعه لأنه فريقي".

واعترف كالديرون: "شعبية الدورى الإسباني تأثرت برحيل الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وكنت أحلم بضم انيستا وتشافي ثنائي برشلونة لكنني فشلت في التعاقد معهما".

وواصل: "زيدان نجح فنيًا مع ريال مدريد ونجح في إدارة مجموعة كبيرة من اللاعبين وكان الفريق مميزا في عهده، وكذلك أنشيلوتي يسير بشكل جيد، وكريم بنزيما مهاجم فوق العادة، يعيش حاليًا فترة توهج ويساعد الفريق كثيرًا وأحد اللاعبين المؤثرين داخل ريال مدريد".

وعن حالة كرة القدم الأفريقية والعربية ورأيه في كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر: "أعتقد أن هناك تغييرات جيدة لصالح كرة القدم العربية والافريقية في ظل رئاسة انتفانتيو للاتحاد الدولي لكرة القدم، ويجب علينا دعم هذه التغييرات، أما كيروش فهو نجح في اظهار إن كرة القدم المصرية تمتلك امكانيات جيدة، وسوف ينجح في الصعود مع الفراعنة إلي كأس العالم، لذا أنا أشجعه".

وبسؤاله عن المقترح بإقامة كأس العالم كل عامين، رد كالديرون: "إقامة كأس العالم كل عامين صعب جدًا، إقامة البطولة كل أربع سنوات تزيد من شغف الجماهير، واقامتها كل عامين سيزيد من عدد المباريات مما سيؤثر علي اللاعبين ويصيبهم بالارهاق، ومن الصعب تطبيق قرار اقامة البطولة كل عامين".

وعن انضمام مبابي ومحمد صلاح إلى ريال مدريد، اختتم رئيس ريال مدريد السابق: "أتمني ان أري هذه الثنائية الرائعة، كما أتمني أن أري محمد صلاح في ريال مدريد، فهو لاعب مميز ومؤثر ساعد ليفربول علي الفوز بالعديد من البطولات، ومنذ فوزه بدوري الابطال مع ليفربول وأنا أتمني تواجده في ريال مدريد".