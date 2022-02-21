أنا مصري (20).. عمر قوطة والبحث عن فرصة لتمثيل الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

يرى عمر قوطة، الذي ينشط في مركز المهاجم ورقم (10) بنادي 1 FC Düren الألماني، أن المدير الفني للمنتخب الوطني مواليد 2007، إذا منحه فرصه لاتداء قميص بلاده لن يندم.

الخليج 365، أجرى حواراً مع اللاعب حامل الجنسيتين المصرية والألمانية، ضمن سلسلة ننشرها منذ عام 2019 باسم "أنا مصري" عن اللاعبين الشباب المصريين المحترفين في الخارج للتعرف عنهم عن قرب ولفت الأنظار لهم قبل الانضمام لصفوف منتخبات البلاد التي يقيمون بها.

عمر بدأ ممارسة الكرة بنادي Bfc Dynamo Berlin بألمانيا؛ حيث تتواجد أسرته قبل أن ينتقل في عمر الخامسة لنادي SV Eilendorf Aachen.

ومع تنقل أسرته تنقل لنادِ آخر في عمر الثامنة ولكن ببلجيكا وهو9 Fc eupen Belgian ثم التحق بعد عامين بنادي 11 Roda Kerkrade Holland بهولندا قبل العودة لألمانية عبر بوابة PSG academy Düsseldorf ثم نادي 1 FC Düren.

وهي الرحلة التي لم تكن سهلة بالنسبة للاعب الذي يُجيد اللعب في مركزي 9 و10 بالملعب، ولكنه تعلّم منها الكثير: "فترة تواجدي بـ Bfc Dynamo Berlin كانت الأفضل بالنسبة لي عكس في بلجيكا وهولندا بسبب اللغة ولكن ككرة كانت الأمور عادية بالنسبة لي".

اللاعب الذي يرى في البرازيلي رونالينيدو القدوة في طريقة اللعب أصبح لايجد وقتًا مع التدريبات لقضائه مع أصدقائه:"الأمر لا يمثل لي أي مشكلة فأركز خلال هذه الفترة في الكرة"، كما يتمنى أن يحصل على فرصة بالتواجد بالمنتخب المصري الذي يُتابع مبارياته دائمًا بجانب البطولات المحلية المصرية: "حلمي أكبر وأكون في منتخب مصر وألعب مع محمد صلاح وتريزيجيه فهما لاعبين جيدين للغاية".

اللعب بجانب محمد صلاح في المنتخب الوطني ليس الحلم الوحيد لعمر الذي يُشجع نادِ ليفربول ويتمنى أن يُزامله أيضًا بالنادي الإنجليزي:"كاتب ورقة عندي في الغرفة أني خلال 5 سنين إن شاء الله سأتواجد بالمنتخب ونادي كبير في أوروبا.. وأقول لمدرب منتخب مصر أعطني الفرصة ولن تندم".