شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يبحث اليوم عن الفوز الثانى بالدورى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المقاولون العرب فى الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين، فريق سموحة على استاد عثمان أحمد عثمان، فى إطار منافسات الأسبوع العاشر من مباريات الدورى المصرى الممتاز.

يبحث نادى المقاولون عن تحقيق الفوز الثانى له فى بطولة الدورى هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط من 9 مباريات خاضها، حقق الفوز فى مباراة واحدة كانت أمام إيسترن كومبانى فى الأسبوع الأول وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مثلها، ليعتذر عماد النحاس عن مواصلة المسيرة مع الذئاب ويتم تعيين محمد عودة بدلا منه فى خطوة لتعديل المسار.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل المقاولون كلا من: حسن شاهين، أمير عابد ومحمود عزت وفاروق كابور وأحمد عبد العزيز زيزو، محمد مجلى وأحمد الشيمى وأحمد عفيفى ولويس أدواردو وأمادو نياس وعماد فتحى.

فى المقابل، يأمل نادى سموحة تحت قيادة أحمد سامى فى مواصلة الانتصارات والنتائج الرائعة بعد الفوز على الزمالك فى المباراة الماضية، ليرتقى إلى المركز الرابع برصيد 18 نقطة من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى 5 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وتلقى الخسارة فى مباراة واحدة.

ومن المتوقع أن يدخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من الهانى سليمان، رجب نبيل، خالد عبد الفتاح، أحمد حكم، محمد شكرى، محمد كناريا، حليمو، محمد عبد العاطي، عبد الكبير الوادي، إيليا سيلا، حسين فيصل.