شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لمدافع الإسماعيلى قبل مواجهة الجونة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد هاشم، مدافع النادى الاسماعيلى، لاختبار طبى اليوم، الاثنين، لتحديد موقفه من مواجهة الجونة القادمة، والمقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل على ملعب الدراويش بالإسماعيلية، لتحديد إمكانية لحاقه بالمباراة من عدمه، وحرص الجهاز الطبي للإسماعيلي برئاسة الدكتور مجدي باز على منح محمد هاشم مدافع فريقه راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة يومين بعدما شعر اللاعب بشد فى العضلة الأمامية الفترة الأخيرة.

جاء ذلك بعد مشاركة اللاعب مع فريقه في مباراته الماضية ضد بيراميدز التي أقيمت مساء الأربعاء علي ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات الدوري العام.

جدير بالذكر أن محمد فوزي، حارس مرمي الإسماعيلي، أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات حسب رؤية الجهاز الفني للفريق عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، بينما سيخضع محمد عمار مدافع الفريق لعملية جراحية يوم 27 فبراير الجاري بعدما أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة.