شكرا لقرائتكم خبر عن أنت كل ما لدي .. يارا نعوم تحتفل بعيد ميلاد زوجها عماد متعب برسالة رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت يارا نعوم زوجة مهاجم النادي الأهلى ومنتخب مصر السابق عماد متعب على الاحتفال بعيد ميلاده من خلال حسابها على موقع "إنستجرام"، وذلك برفقة مجموعة من الصور علقت عليها وكتبت: "عيد ميلاد سعيد زوجي ، صديقي - شخص هو كل ما لدي. أنت الأب المدهش لأطفالنا، وأنت تعني العالم بالنسبة لنا".



عماد متعب على انستجرام

واحتفل عماد متعب، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ونائب رئيس رابطة الأندية المحترفة، الأحد، بعيد ميلاده رقم 39، وسط تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات، حيث إنه من مواليد 20 فبراير عام 1983.



متعب مع زوجته

قناص الأهلى يمتلك تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف الجميلة التي توجته ملكا للدقائق القاتلة، حيث استطاع هز شباك منافسيه مع الاهلى والفراعنة في أصعب أوقات المباريات وأشهرها على الاطلاق هدفه في سيوى سبورت الايفوارى الذى منح المارد الأحمر لقب الكونفدرالية في الثوانى الأخيرة وهدفه في مرمى منتخب الجزائر الذى منح الفراعنة فرصة لعب مباراة فاصلة للصعود لكأس العالم قبل أن يخسرها المنتخب.



متعب مع زوجته يارا

أحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.

وتوج عماد متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.



متعب وزوجته

وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004/2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية.