شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني يطالب لاعبى المصرى بغلق ملف الكونفدرالية مؤقتاً والتركيز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، لاعبي فريقه بغلق ملف بطولة كأس الكونفدرالية "مؤقتاً" للتركيز على المسابقات المحلية، خاصة الدوري العام، وذلك بعد الانتهاء من الجولة الثانية فى دور المجموعات.

ويستعد المصري لمواجهة إيسترن كومباني الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري العام، والتي يستضيفها استاد برك العرب بالإسكندرية.

وطالب الشعباني لاعبي الفريق بضرورة حصد الثلاث نقاط أمام إيسترن كومباني للمنافسة مجدداً على المركز الرابع بالمربع الذهب، وذلك بعد التعادل في اللقاء الأخير أمام سيراميكا بهدف لكل فريق، وهو ما عطل المصري عن المنافسة.

ويحتل النادي المصري المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 14 نقطة بعدما خاض 9 مباريات فاز خلالهم في 3 لقاءات وتعادل في 5 مباريات أخرى وخسر لقاء واحد، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.