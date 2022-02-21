طاقم تحكيم بوركينابي لقيادة مباراة أوتوهو الكونغولي والمصري بالكونفدرالية

القاهرة - سامية سيد - كشف النادي المصري البورسعيدي أن لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أسندت إدارة مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشرة والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق أوتوهو الكونغولي إلى طاقم تحكيم دولي بوركينابي.

ويقود اللقاء حكم الساحة، جون واتارا، ومعه كل من سايدو تياما، "مساعد حكم أول" وحبيب سانو، "مساعد حكم ثاني"، بالإضافة إلى الحكم الرابع، حميدو ديرو.

جدير بالذكر، أن المباراة ستقام على استاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا" في تمام الساعة السادسة مساء الأحد المقبل الموافق السابع والعشرين من فبراير الجاري.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" قد قررت في وقت سابق نقل المباراة من الكونغو برازافيل إلى الكونغو الديمقراطية، وذلك بعدما رفضت اللجنة اعتماد أي من ملاعب الكونغو "برازافيل" لاستضافة مباريات دوري الأبطال والكونفيدرالية للموسم الكروي الحالي.