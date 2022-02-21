شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شابات اليد يتأهل رسميا لكأس العالم بسلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبده عبد الوهاب، رئيس بعثة منتخب شابات اليد، ببطولة أفريقيا بغينيا عن ضمان المنتخب التأهل لكأس العالم المحدد بعد شهر يوليو القادم بسلوفينيا بعد الفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 51 / 25 فى ثانى مواجهاته بالمجموعة الأولى ببطولة أفريقيا للشابات فى نسختها الـ28 لكرة اليد والتى تستضيفها غينيا فى الفترة من 17 إلى 26 فبراير 2022.

بدأ منتخب شابات كرة اليد مواليد 2002 مشواره الأفريقى بالفوز على زامبيا بنتيجة 47/18 فى أول مواجهاته أمس بالمجموعة الأولى ببطولة أفريقيا.

وكانت آخر استعدادات منتخبنا الوطنى للشابات لهذه البطولة باقامة معسكر تدريبى فى بولندا فى الفترة من 3 إلى 10 فبراير الجارى تخلل المعسكر خوض بعض المباريات الودية مع الفرق البولندية.

يترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشابات مواليد 2002 فى البطولة عبده عبد الوهاب عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد و المشرف على المتخبات الوطنية المصرية للاناث.

يضم جهاز منتخب الشابات، رامى عبد اللطيف مدير فنى - وليد ابو العطا مدرب عام - أبو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - محمد سليمان محلل اداء فنى - ايمان مرجان مدير ادارى - دكتورة منة الله بدوى.