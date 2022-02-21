شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لاعبين: طارق حامد لم يتهرب.. والزمالك طلب انضمام أحمد عبد القادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد يحيى، وكيل اللاعبين، أن الزمالك كان يستهدف التعاقد مع أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، خلال فترة احترافه في التشيك قبل عودته للقلعة الحمراء، موضحا أن أمير مرتضى منصور تحدث معه بشأن انضمام اللاعب للقلعة البيضاء.

وقال وكيل اللاعبين: "صفقة رزاق هي التي أحدثت ضجة كبيرة في مصر بالنسبة لي، وكهربا لم يكن سعيدا في الأهلي قبل الرحيل للدوري التركي، ومدرب هاتاي اقتنع بكهربا من أول 10 دقائق".

وأضاف يحيى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2: "طارق حامد تلقى عدة عروض خلال آخر أربعة أعوام، وكانت بأرقام كبيرة قد تصل 3 أضعاف عن راتبه مع الزمالك، لكن اللاعب اختار الزمالك".

وتابع: "البعض يُصر على تهرب طارق حامد، لكن رئيس الزمالك أعلن بنفسه إصابة اللاعب، والمجلس الجديد انتهى من الانتخابات مؤخرًا ولم تتم الجلسة بين الطرفين حتى الآن، طارق حامد شخصية واضحة وهو على وشك العودة للملاعب".

واختتم: "لا يوجد تجديد سهل، اللاعب له طلبات والنادي لديه طلبات، الجلسة تقريبًا ستكون بعد عودة الفريق من السفر".