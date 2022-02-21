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"كاف" يقرر نقل مباراة أوتوهو والمصري من الكونغو برازافيل.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري البورسعيدي أن لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قررت نقل مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق أوتوهو الكونغولي من الكونغو برازافيل إلى الكونغو الديمقراطية.

 

جاء هذا القرار بعدما رفضت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتماد أي من ملاعب الكونغو "برازافيل" لاستضافة مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية للموسم الكروي الحالي.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة أوتوهو والمصري على استاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا" في موعدها المحدد سلفًا من قِبَل لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم في السادسة مساء الأحد المقبل الموافق السابع والعشرين من فبراير الجاري.

 

وحقق فريق المصري البورسعيدي فوزا مستحقا على مازيمبي الكونغولي بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعتهما، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

بهذه النتيجة وصل المصري للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة الثالثة لبطولة الكونفدرالية، بينما حل مازيمبي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم القطن الكاميروني في المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا أوتوهو دي أويو في المركز الرابع بدون نقاط.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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