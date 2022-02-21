شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يقرر نقل مباراة أوتوهو والمصري من الكونغو برازافيل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري البورسعيدي أن لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قررت نقل مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق أوتوهو الكونغولي من الكونغو برازافيل إلى الكونغو الديمقراطية.

جاء هذا القرار بعدما رفضت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتماد أي من ملاعب الكونغو "برازافيل" لاستضافة مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية للموسم الكروي الحالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة أوتوهو والمصري على استاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا" في موعدها المحدد سلفًا من قِبَل لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم في السادسة مساء الأحد المقبل الموافق السابع والعشرين من فبراير الجاري.