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مواجهات قوية فى الجولة الـ 16 بدورى سيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الاثنين، مواجهات قوية على صعيد الجولة الـ 16 ببطولة دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 على صعيد 6 لقاءات.

 

تشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من: هليوبوليس مع الأهلى والجزيرة مع أصحاب الجياد والطيران مع الشمس ووادى دجلة مع سموحة و سبورتنج مع الزهور و الزمالك مع الصيد. 

 

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.

 

ويطمح فريق الأهلي فى الفوز بمواجهات الدور الثانى من أجل مواصلة الزحف والاحتفاظ باللقب، ويسعى فريق نادى الزمالك لتصحيح الأوضاع هذا الموسم من أجل المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جينيس بتحقيقه عدد مرات فوز متتالى فى المباريات ،وسط طموح الفريق الأبيض فى ملاحقة الأحمر لتحسين الأوضاع خلال المرحلة المقبلة .

 

بينما تقام الجولة السادسة فى دورى رجال الكرة الطائرة غدا الثلاثاء بلقاءات بين كلا من ،بتروجت مع هليوبوليس ومصر للبترول مع سبورتنج و الأهلى مع طلائع الجيش على صعيد المجموعة الأولى ، بينما يلاقى الإتحاد السكندرى مع الطيران و إيسترن كومبانى مع الترسانة و سموحة مع الزمالك على صعيد المجموعة الثانية .

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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