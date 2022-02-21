شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ 16 بدورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الاثنين، مواجهات قوية على صعيد الجولة الـ 16 ببطولة دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 على صعيد 6 لقاءات.

تشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من: هليوبوليس مع الأهلى والجزيرة مع أصحاب الجياد والطيران مع الشمس ووادى دجلة مع سموحة و سبورتنج مع الزهور و الزمالك مع الصيد.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.