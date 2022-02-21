شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاصة: نسعى للبقاء في الدوري الممتاز.. وهدفنا الفوز على الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تامر مصطفى، المدير الفني لفريق المقاصة، أن لاعبي فريقه يقدمون أداء مميزا حتى الآن فى بطولة الدوري، مشيرا إلى أن معظم اللاعبين جاءوا من الدرجة الثانية.

وقال مصطفى، فى تصريحات تليفزيونية: "راض عن أداء لاعبي المقاصة هذا الموسم، والفوز الوحيد حتى الآن أمر مقلق، ولا أنظر إلى الأرقام والأهم هو المردود".

وأضاف: "نحاول تطوير مستوى اللاعبين فى الفترة المقبلة، وهدفنا البقاء فى الدوري الممتاز هذا الموسم، ونستعد للأهلي بشكل طبيعي وبكل تأكيد هدفنا الفوز".