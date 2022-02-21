شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بترو أتلتيكو: نثق في التأهل.. والزمالك لم يتوقع طريقة اللعب أمامنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يثق ألكساندر سانتوس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بترو أتلتيكو الأنجولي، في قدرة فريقه على التأهل من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل أمام الزمالك في القاهرة والفوز على الوداد في لواندا، مفسرا التعادل مع الفارس الأبيض بأن الزمالك لم يتوقع طريقة اللعب، أو الضغط من البداية.

وعن لقاء الزمالك قال: "تسجيل هدفين في شباك الأبيض خلال الشوط الأول هذا أمر ليس سهل توقعه، لكننا حاولنا أن نضغط الزمالك، لأننا غيّرنا من طريقة لعبنا لنسبب بعض المشاكل للخصم بعد تغيير استراتيجية اللعب وهذا حدث بالفعل".

وأضاف سانتوس، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2: "عندما نلعب في لواندا نؤدي بشكل جيد، لعبنا أول مباراتين بشكل طيب أمام الزمالك والوداد، سجلنا هدفين في الشوط الأول أمام الأبيض، لكن الزمالك فريق قوي واستطاع العودة".

وتابع المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بترو أتلتيكو الأنجولي: في لقاء الوداد لعبنا بثقة كبيرة وسيطرنا على المباراة، حاولنا أن نتجنب الهجمات المرتدة المتكررة من الوداد؛ لأن الفريق المغربي مليء باللاعبين المميزين".

واختتم سانتوس: "سعداء بما حققناه وسنستمر بهذه الطريقة، نخطو خطوة خلف الأخرى لنجمع نقاطًا، وسنحاول أن نستثمر كل قدراتنا في حصد النقاط، وسنحاول أن نصنع شيئًا خاصًّا للنادي واللاعبين".