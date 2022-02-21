شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: معين الشعباني أراح اللاعبين أمام سيراميكا للفوز على مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام مازيمبي الكونغولي، مشيرا إلى أن الفريق لديه مدرب كبيرة ذو خبرة رائعة في أفريقيا.

وأضاف حسن، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "معين الشعباني لعب بالفريق الثاني أمام سيراميكا كليوباترا في آخر مباراة بالدوري المصري للفوز أمام مازيمبي".

وتابع: "خطة الشعباني نجحت وقادت الفريق لتحقيق فوز أمام فريق كبير، والجماهير في برج العرب صنعت الفارق في مباراة مازيمبي".