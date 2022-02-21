شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: معين الشعباني أراح اللاعبين أمام سيراميكا للفوز على مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام مازيمبي الكونغولي، مشيرا إلى أن الفريق لديه مدرب كبيرة ذو خبرة رائعة في أفريقيا.
وأضاف حسن، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "معين الشعباني لعب بالفريق الثاني أمام سيراميكا كليوباترا في آخر مباراة بالدوري المصري للفوز أمام مازيمبي".
وتابع: "خطة الشعباني نجحت وقادت الفريق لتحقيق فوز أمام فريق كبير، والجماهير في برج العرب صنعت الفارق في مباراة مازيمبي".
وحقق فريق المصري البورسعيدي فوزا مستحقا على مازيمبي الكونغولي بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
بهذه النتيجة وصل المصري للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة الثالثة لبطولة الكونفدرالية بينما حل مازيمبي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم القطن الكاميرون في المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا أوتوهو دي أويو في المركز الرابع بدون نقاط.
وتعادل المصري مع القطن الكاميرون في الجولة الأولى خارج ملعبه قبل أن يخطف الفوز على مازيمبي في الجولة الثانية.
ورغم سيطرة المصري على أغلب أوقات المباراة وتهديد مرمى مازيمبي في أكثر من مناسبة، ولكنه لم ينجح في تحويل سيطرته إلى أهداف، في الوقت الذي تراجع فيه الأداء الهجومي للضيوف، قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وسجل الفلسطيني ياسر حمد، لاعب المصري البورسعيدي، هدف التقدم لفريقه في مرمى مازيمبي الكونغولي في الدقيقة 60 من عمر المباراة، بعد استقباله عرضية من الجبهة اليسرى وحولها بقدمه في مرمى بطل الكونغو.
وعزز الياس الجلاصي لاعب المصري البورسعيدي تقدم فريقه على مازيمبي الكونغولي بالهدف الثاني في الدقيقة 67 من عمر المباراة ، بعد استقبال تمريرة سحرية من محمد عنتر الذي اخترق داخل منطقة الجزاء وسددها جلاصي بيسراه في مرمى مازيمبي.