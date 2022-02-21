شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد سيزا مدرب الأهلي السابق: لا أمانع تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ديفيد سيزا، مدرب الأهلي السابق، إنه كان سعيدا خلال الفترة التي عمل بها داخل القلعة الحمراء، مشيرا إلى أنها كانت فترة جيدة للغاية للفريق.

وقال سيزا، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الأهلي فريق كبير وشرف لي العمل فيه بالمستقبل، ولكن ليست لدي مشكلة في العمل بنادي الزمالك".

وتابع: "بيراميدز أيضا نادي كبير، وهناك فريق مصري تحدث معي خلال الفترة الماضية، ولكن لم يتم التعاقد في النهاية".

ويرى ديفيد سيزا، أن بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الحالي، يحقق نجاحات كبيرة مع النادي، خاصة في ظل البطولات التي يتوج بها مع الفريق الأحمر.

واستطرد: "علي معلول ومحمد الشناوي وعمرو السولية أبرز لاعبي النادي الأهلي خلال الفترة الحالية".

واختتم مدرب الأهلي السابق: "منتخب مصر من أفضل 3 منتخبات أفريقية، بجانب منتخبي السنغال والكاميرون".