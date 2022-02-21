شكرا لقرائتكم خبر عن عنتر: تعليمات الشعباني وراء الفوز على مازيمبي.. وكنا نستطيع إسقاطه بنتيجة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه محمد عنتر، نجم المصري البورسعيدي، الشكر لجماهير ناديه على الدعم والمساندة فى مواجهة مازيمبي الكونغولي بعد الفوز بهدفين دون رد.
وقال عنتر، فى تصريحات تليفزيونية: "معين الشعباني يملك خبرات غير طبيعية فى أفريقية وينجح بشكل كبير فى البطولات الأفريقية، ولديه مجموعة من المساعدين المميزين ويتعامل مع جميع اللاعبين بشكل احترافي".
وأضاف: "تعليمات معين الشعباني سبب الفوز على مازيمبي وكنا نستطيع الفوز بنتيجة كبيرة".
وحقق فريق المصري البورسعيدي فوزا مستحقا على مازيمبي الكونغولي بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
بهذه النتيجة وصل المصري للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة الثالثة لبطولة الكونفدرالية بينما حل مازيمبي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم القطن الكاميرون في المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا أوتوهو دي أويو في المركز الرابع بدون نقاط.