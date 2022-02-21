شكرا لقرائتكم خبر عن عنتر: تعليمات الشعباني وراء الفوز على مازيمبي.. وكنا نستطيع إسقاطه بنتيجة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد عنتر، نجم المصري البورسعيدي، الشكر لجماهير ناديه على الدعم والمساندة فى مواجهة مازيمبي الكونغولي بعد الفوز بهدفين دون رد.

وقال عنتر، فى تصريحات تليفزيونية: "معين الشعباني يملك خبرات غير طبيعية فى أفريقية وينجح بشكل كبير فى البطولات الأفريقية، ولديه مجموعة من المساعدين المميزين ويتعامل مع جميع اللاعبين بشكل احترافي".

وأضاف: "تعليمات معين الشعباني سبب الفوز على مازيمبي وكنا نستطيع الفوز بنتيجة كبيرة".