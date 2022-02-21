شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 21 / 2 / 2022 والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الاثنين 21 / 2 / 2022، مباراتان فى افتتاح منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث يستدرج نادى المقاولون العرب فريق سموحة في الخامسة والنصف مساءً، ويلتقى فريق طلائع الجيش مع فاركو، والتى سيتم إذاعتهما على قنوات أون تايم سبورتس.

موعد مباراة المقاولون وسموحة

في الخامسة والنصف مساء اليوم، يستقبل نادى المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان، نادى سموحة فى مواجهة صعبة على أصحاب الأرض الذى يبحث عن تحقيق الفوز الثانى له في بطولة الدورى هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط من 9 مباريات، حقق الفوز في مباراة واحدة كانت أمام إيسترن كومبانى فى الأسبوع الأول وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مثلها، ليعتذر عماد النحاس عن مواصلة المسيرة مع الذئاب ويتم تعيين محمد عودة بدلا منه في خطوة لتعديل المسار.

وفى المقابل، يأمل نادى سموحة، تحت قيادة أحمد سامى، فى مواصلة الانتصارات والنتائج الرائعة بعد الفوز على الزمالك في المباراة الماضية، ليرتقى للمركز الرابع برصيد 18 نقطة من 9 مباريات، حيث حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وتلقى الخسارة في مباراة واحدة.

موعد مباراة طلائع الجيش وفاركو

وفي الثامنة مساءً، يلتقى نادى طلائع الجيش مع نادى فاركو في مباراة لن تكون سهلة على الجيش الذى يعيش فترة صعبة في بطولة الدورى، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط وهو أول مراكز الهبوط في الجدول، ويأمل طارق العشرى مدب الفريق في تحقيق الثلاث نقاط والفوز الثانى للفريق في الدورى، حيث لم يحقق سوى فوز وحيد خلال 9 مباريات بجانب الهزيمة 5 مباريات والتعادل في ثلاثة أخرى، أخرها في المباراة الماضية مع مصر المقاصة بدون أهداف.

وفى المقابل، يعيش نادى فاركو فترة رائعة على مستوى الأداء والنتائج، حيث نجح في تحقيق الفوز في آخر مباراتين على إيسترن كومبانى بثلاثية وعلى إنبى بهدف، ليرتقى على المركز الخامس في جدول الدورى برصيد 15 نقطة، ويأمل مجدى عبد العاطى في مواصلة النتائج الرائعة للفريق الذى لم يعرف التعادلات حتى الآن، حيث حقق الفوز في 5 مواجهات وخسر 4 مباريات.