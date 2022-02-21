شكرا لقرائتكم خبر عن حسن عمار: دعم جماهير المصري وذكاء الشعباني كلمة السر في الفوز على مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن عمار عضو اللجنة السباعية للنادي المصري البورسعيدي، إن فوز فريقه على مازيمبي الكونغولي، جاء نتيجة الدعم الجماهيري الكبير، موجهًا الشكر لهم بعد تحملهم مشقة السفر من بورسعيد إلى الإسكندرية، لحضور المباراة ومؤازرة فريقهم.

وأضاف عمار، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2: "بالتأكيد هناك مكافآت للاعبين، لكن أعظم مكافأة هو إسعادهم للجماهير الوفية التي زحفت وراء الفريق للقاهرة".

وتابع: "إن معين الشعباني مدرب الفريق، أدار المباراة بنجاح، وأراح اللاعبين في مباراة سيراميكا لتوفير جهودهم في موقعة مازيمبي، وهو ما انعكس على أداء اللاعبين والنتيجة التي حصد من خلالها الفريق 3 نقاط غالية في مشواره بمرحلة المجموعات بالكونفدرالية".

واختتم: "الجميع داخل النادي سواء مجلس إدارة أو لاعبين أو جماهير، يعملون على قدم وساق من أجل التتويج بلقب كأس الكونفدرالية، خاصة أن طموحات الجماهير ازدادت بعد الأداء الرائع".