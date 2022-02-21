شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاصة: المقارنة بيننا وبين الفريق السابق ظلم.. ونحترم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق تامر مصطفى مدرب مصر للمقاصة، عن مواجهة فريقه المقبلة ضد الأهلي الثلاثاء المقبل، وعن الظروف المختلفة التي يعيشها ناديه في الوقت الحالي.

وقال مصطفى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2: إن مباراة الأهلي تساوي 3 نقاط مثل أي مباراة أخرى، ولو خسرت أمام الأهلي لن أخسر 10 نقاط، الأهم هو الشكل والتنظيم، ويجب أن نحترم أنفسنا قبل أن نحترم الأهلي.. يجب أن نتحلى بالواقعية".

وأضاف: "كل ما طلبته من اللاعبين هو العمل كوحدة واحدة لتقديم أنفسنا بشكل جماعي. أعلم أن الوضع مختلف، وأن اللاعبين لا يملكون الخبرات الكافية في الدوري الممتاز ومعظمهم سيواجه الأهلي للمرة الأولى".

وتابع المدير الفني للمقاصة: "هناك مقارنات بيننا وبين الفريق السابق للمقاصة وهذا ظلم.. اسم النادي كان سيتغير ليصبح هويدي، والأمور مختلفة تماما بأسماء جديدة على أرض الملعب".

واختتم: "نحن نتدرب فقط في الفيوم؛ لأننا لا نملك ملعبا، لو حظيت بألفي مشجع في الفيوم سيختلف الوضع ونوع الدعم، ولكننا نسير بشكل جيد بالنظر للإمكانيات المتاحة".