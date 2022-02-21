"اختار الزمالك".. وكيل طارق حامد يكشف مستقبله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أحمد يحيى وكيل أعمال طارق حامد، متوسط ميدان فريق الزمالك، أن موكله تلقى عدة عروض خلال آخر أربعة أعوام.

وأضاف وكيل أعمال طارق حامد في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"طارق تلقى عروضًا كثيرة بأرقام كبيرة قد تصل 3 أضعاف عن راتبه مع الزمالك، لكن اللاعب اختار الزمالك".

وعن ملف تجديد طارق حامد، قال :"البعض يُصر بتهرب طارق حامد، لكن رئيس الزمالك أعلن بنفسه إصابة اللاعب، المجلس الجديد انتهى من الانتخبات مؤخرًا ولم يتم الجلسة بين الطرفين حتى الآن".

وتابع :"ليس في الحقيقي زعل طارق، وحتى لو موجود ليس شخصيته (لف ودوران)، هو على وشك العودة للملاعب".

وأنهى وكيل أعمال طارق حامد تصريحاته :"لا يوجد تجديد سهل، اللاعب له طلبات والنادي لديه طلبات، الجلسة تقريبًا ستكون بعد عودة الفريق من السفر".

ومن المقرر أن ينتهي عقد طارق حامد مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، إلا أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن مؤخرًا عن رغبة القلعة البيضاء في التجديد للاعب خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية غياب طارق حامد بسبب الإصابة، إلا أن هناك محاولات لاستعادة اللاعب قبل مباراة الوداد البيضاوي المغربي والمقرر لها مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الزمالك بدأ مشواره في مرحلة المجموعات بالتعادل ضد الثنائي الأنجولي بترو أتلتيكو بنتيجة (2-2)، ثم ساجرادا بدون أهداف.