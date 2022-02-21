"سنقاتل لاحتلال القمة".. مدرب بترو أتلتيكو يوجه رسالة للزمالك والوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث البرتغالي ألكسندر سانتوس المدير الفني لفريق بترو أتلتيكو الأنجولي، عن فرص تأهل فريقه بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد فريق بترو أتلتيكو في المجموعة الرابعة مع كل من: (الزمالك - الوداد البيضاوي المغربي - ساجرادا الأنجولي).

وقال مدرب بترو أتلتيكو في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"من الطبيعي تأهل الوداد والزمالك للدور المقبل، لكننا سنقاتل من أجل التأهل واحتلال قمة المجموعة".

وتابع :"سنحاول استثمار كل قدراتنا في حصد النقاط، نريد أن نصنع شيء خاص لهذا النادي خاصة أننا نلعب في مجموعة صعبة".

وتطرق مدرب بطل أنجولا للحديث عن مباراة الزمالك الأولى والتي أقيمت في القاهرة، قائلاً :"تسجيل هدفين أمام الزمالك في 30 دقيقة ليس سهلاً".

وأضاف :"فاجئنا الزمالك باستراجيتنا المختلفة، وكنّا نعرف نقاط قوة وضعف الزمالك".

وكشف مدرب بترو أتلتيكو خلال تصريحاته :"الزمالك يمتلك لاعبين رائعين مثل شيكابالا وأوباما، الثنائي صنع الفارق أمامنا، وفي الشوط الثاني الزمالك حرمنا من اللعب بحرية".

وعن مباراة الوداد الأخيرة، أنهى مدرب الفريق الأنجولي :"لعبنا بثقة كبيرة بعد مباراة الزمالك، واستحوذنا على الكرة أمام الوداد بنسبة 60%، وحاولنا تجنب الهجمات المرتدة لأن فريق الوداد قوي".

واستطاع فريق بترو أتلتيكو أن يحقق أربع نقاط بعد مرور جولتين من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل الإيجابي في القاهرة بنتيجة (2-2)، ثم الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (2-1) في لواندا.

ومن المقرر أن يلتقي فريق بترو أتلتيكو مواطنه سجرادا في إطار منافسات المجموعة ضمن المرحلة الثالثة، في المقابل يخرج الزمالك لمواجهة الوداد البيضاوي في قمة الجولة مساء السبت المقبل.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي: بترو أتلتيكو (4 نقاط) - الوداد البيضاوي (3 نقاط) - الزمالك (نقطتين) - ساجرادا (نقطة).