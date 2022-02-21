"لا علاقة لي بالأمر".. الجنايني: عقد كهربا مع الزمالك كان موثقاً قبل قدومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة السابق، أن عقد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي المعار إلى نادى هاتاى سبور التركي، كان موثقاً مع نادي الزمالك قبل قدومه لإدارة اتحاد الكرة المصري.

وقال الجنايني في تصريحات لقناة "المحور": "عقد كهربا كان موثق من قبل قدومي مع الزمالك، وليس لي علاقة بهذا الأمر".

وأضاف: "عندما أتيت قدمت كل ما استطيع فعله بما يرضي ضميري، والجميع أشاد بما قُدم ولم يكن هناك مجاملات".

واختتم: "لدي واقعتين بخصوص كهربا أثناء فترة تواجدي، عندما أتى ببطاقة دولية مؤقتة وكان الأهلي يريد قيده، والأخرى كانت المشكلة مع محمد فضل، وأتى وقتها لاتحاد الكرة وأعتذر".