مدرب المقاصة: نمتلك الطموح أمام الأهلي.. والفريق بلا هوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال تامر مصطفى المدير الفني لفريق مصر المقاصة، إن فريقه يمتلك الطموح من أجل تحقيق الفوز على الأهلي في المباراة التي ستقام مساء الثلاثاء المقبل.

ويلعب الأهلي ضد مصر المقاصة يوم الثلاثاء المقبل، في لقاء يأتي ضمن الجولة العاشرة من مسابقة دوري we المصري.

وأضاف مدرب مصر المقاصة في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"الأهلي من أفضل الأندية في أفريقيا وحاصل على الميدالية البرونزية".

وتابع :"تحدثت مع اللاعبين علينا تقديم أنفسنا أمام الجميع، نحترم النادي الأهلي لكن طموحنا مشروع، إذا كسبنا الأهلي سنحصل على ثلاث نقاط وليس ست نقاط".

وواصل مدرب المقاصة حديثه عن مباراة الأهلي :"لابد الظهور بشكل مختلف من الناحية التكتيكية، صحيح أن خبرات اللاعبين في الدوري قليلة، فمعظم اللاعبين تواجه الأهلي للمرة الأولى لكن (ليه لا منكسبش)".

وتطرق مدرب المقاصة للحديث عن بداية فريقه في الدوري، قائلاً :"كنت أتمنى أن نلعب باسم (هويدي كنت ارتاحت)، البعض يقارن بين الفريق الحالي والسابق، نادي مصر المقاصة تغير من حيث الإدارة واللاعبين والملعب".

وأنهى :"الفريق بلا هوية، إذا كنّا مثل غزل المحلة ونلعب في الفيوم بحضور 1000 مشجع الوضع سيختلف".

ويحتل فريق مصر المقاصة المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، بعد خوض الفريق 8 مباريات حقق من خلالها الفوز في مناسبة مقابل خمس تعادلات وثلاث هزائم.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 19 نقطة من سبع مباريات بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، لكن الفريق الأحمر لديه مباراتين مؤجلتين ضد بيراميدز والجونة.