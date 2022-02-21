مجموعة الأهلي.. مدرب الهلال السوداني: من المُبكر الحديث عن ترتيب المجموعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد جواو موتا، المدير الفني لفريق الهلال السوداني، أنه كان يعلم صعوبة التفوق على فريق بحجم الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أنه الأهلي يملك مدرب كبير ولديه خبرات كثيرة.

وقال موتا في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورتس 1:" أدينا الشوط الأول بشكل جيد، وفي الشوط الثاني لم نكن في المستوى، وتشرفت بمواجهة الأهلي ولنرى ما سيحدث في المستقبل".

وأضاف:"سنعمل من أجل تحقيق الفوز في المواجهتين أمام المريخ، لأن الفريق المنافس يركض كثيرا، وسنقاتل لتحقيق الثلاث نقاط".

وتابع :" من المبكر الحديث عن ترتيب المجموعة، لا يمكن القول من سيأهل عن المجوعة، والتأهل لن يكون سهلا، والآن الوقت مبكرًا للحديث عن هذا الأمر".

وأكمل:" تشرفت بمواجهة ومصافحة بيتسو موسيماني ومعجب بأدائه وأرى أن ما يفعله مع الأهلي شيء رائع واتمنى له النجاج لانه مجتهد".

وأتم تصريحاته: " كارلوس كيروش أتمنى أن يصل مع منتخب مصر إلى كأس العالم بقطر، فهو يعمل الآن في بلد تعشق كرة القدم بجنون، ومدرب خبير واشكره على اشياء كثيرة تعلمتها منه".

وحصد الأهلي النقطة الأولى له ليصبح في المركز الثاني، فيما حصد الهلال النقطة الأولى له من مباراته الثانية ليصبح في المركز الثالث، بينما يتصدر صن داونز جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.