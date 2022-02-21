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أشرف صبحي ومرتضي منصور في عزاء الكابتن أحمد مصطفى (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - محمود عبدالناصر:

تواجد عدد كبير من نجوم المصرية على حضور عزاء الراحل أحمد مصطفى نجم الزماك السابق، والذي أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

وحضر عزاء أحمد مصطفى كل من أشرف صبحى وزير الرياضة ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ونجليه أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور.

كما تواجد عدد من نجوم الكرة القدامى من نادي الزمالك مثل حمادة عبد اللطيف وحازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ولاعب الزمالك السابق

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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