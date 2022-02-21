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الامارات | سكيك يتصدر الجولة الأولى لكأس الغولف

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك يتصدر الجولة الأولى لكأس الغولف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر نجم منتخب الغولف، أحمد سكيك، الجولة الأولى من بطولة كأس رئيس الدولة، في افتتاح النسخة العاشرة للبطولة الأغلى بموسم الغولف، والتي انطلقت منافساتها أول من أمس على ملعب نادي أبوظبي للغولف، وشهدت مشاركة أكثر من 105 لاعبين من جميع الفئات العمرية. وجاء تصدّر سكيك بمجموع 74 ضربة وبضربتين فوق المعدل. وتصدّر خالد مبارك الشامسي، أمين عام الاتحاد، منافسات فئة الكبار بمجموع 77 ضربة، بينما تصدرت منافسات الفتيات ريما الحلو بمجموع 81 ضربة، ولدى الشباب تصدّر عبدالله السويدي بمجموع 83 ضربة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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