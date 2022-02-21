الامارات | البلجيكي «فيليبسين» بطلاً للمرحلة الأولى لـ «طواف الإمارات 2022»

شكرا لقرائتكم خبر عن البلجيكي «فيليبسين» بطلاً للمرحلة الأولى لـ «طواف الإمارات 2022» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق البلجيكي «جاسبر فيليبسين» فوزه الأول في طواف الإمارات 2022، الذي انطلق في نسخته الرابعة، أمس، بفوزه بالمرحلة الأولى (مرحلة مياه العين) التي أقيمت في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وتغلب على نخبة من الدراجين المرشحين للفوز، في مقدمتهم الإيرلندي سام بينيت، والإيطالي إيليا فيفياني، والهولندي ديلان جرونويجان.

وحقق فيليبسين دراج فريق البيسين فينيكس، لقب المرحلة الأولى، بعد أن أنهى السباق البالغة مسافته 184 كم، في زمن قدره 4.42.24 ساعة، وحل في المركز الثاني سام بينيت دراج فريق بورا هانزجروهي، وثالثاً الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق إينيوس جرينايدرز، وفي المركز الرابع الهولندي ديلان جرونويجان دراج فريق بايك إكسيتشانج.

وحصد جاسبر فيليبسين ثلاثة قمصان عقب نهاية السباق، حيث ارتدى القميص الأحمر لمتصدر الترتيب العام للسباق، والقميص الأخضر للمتصدر بالنقاط، والقميص الأبيض لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، بينما توج بالقميص الأسود لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة، الروسي ديمتري ستراخوف دراج فريق جازبروم.

ويعد طواف الإمارات 2022، السباق الافتتاحي للجولة العالمية، لموسم 2022، والسباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

ويرتدي جاسبر فيليبسين القميص الأحمر برعاية الشركة العالمية القابضة خلال المرحلة الثانية التي تقام اليوم في العاصمة أبوظبي، بينما يرتدي القميص الأخضر برعاية وكالة التجارة الإيطالية، الإيرلندي سام بينيت، ويظهر القميص الأبيض برعاية نخيل مع ماكس كانتر دراج فريق موفي ستار، فيما يرتدي القميص الأسود، برعاية طيران أبوظبي، الروسي ديمتري ستراخوف.

حضر وتوج الفائزين كل من وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة، ناصر المنصوري، ووكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، راشد البلوشي، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، ومدير عام بلدية منطقة الظفرة، محمد المنصوري، ومدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، العقيد حمدان المنصوري، ورئيس قسم الاتصال والإعلام من الشركة العالمية القابضة، أحمد إبراهيم، ومدير الأعمال والمشاريع في طيران أبوظبي، هاشم الهاشمي، والمدير الإداري لشركة نخيل، محمد القاسم.

من جهته، وصف جاسبر فيليبسين فوزه بالمرحلة الأولى من طواف الإمارات بـ«الانتصار الرائع»، مؤكداً أن السباق سار بشكل جيد والفريق قدم عملاً مميزاً على مدار السباق بالكامل.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المرحلة: «هذا الانتصار يجعل بداية الموسم رائعة بشكل كبير، فقد سار كل شيء على ما يرام وكما خططنا في الفريق، كان لدينا رياح خلفية في نهاية السباق، وعندما تكون الرياح معاكسة، يجب عدم الاندفاع في المقدمة أولاً، وأدركنا أن السرعة كانت عالية للغاية خلال السباق، وبالفعل نجحت في زيادة سرعتي في الأمتار الأخيرة».

«مرحلة الشركة العالمية القابضة» تنطلق اليوم في جزيرة الحديريات

تقام اليوم المرحلة الثانية من طواف الإمارات «مرحلة الشركة العالمية القابضة» بجزيرة الحديريات بأبوظبي، وتبلغ مسافتها الإجمالية 176 كيلومتراً، حيث ينطلق الطواف من جزيرة الحديريات، ويقام الجزء الأول في مدينة أبوظبي، ليصل إلى جسر الشيخ زايد، ثم إلى مدينة خليفة، ويمر في منتصفه بمضمار الوثبة للهجن، ثم إلى جزيرتي ياس والسعديات، وصولاً إلى الكورنيش، ومنطقة كاسر الأمواج عند خط النهاية. وستكون الانطلاقة من جزيرة الحديريات عند الساعة 12:20 ظهراً.

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