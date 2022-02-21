الامارات | الجنيبي يتوّج بكأس «الجائزة الكبرى لقفز الحواجز»

شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيبي يتوّج بكأس «الجائزة الكبرى لقفز الحواجز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الفارس سلطان الجنيبي، بشعار خيّالة شرطة أبوظبي، وعلى صهوة الفرس «غيبسي»، بكأس الجائزة الكبرى ضمن بطولة نادي دبي للبولو والفروسية الدولية لقفز الحواجز، من فئة النجمتين، وأهدى أفضل فوز يحققه في الموسم الجاري إلى شرطة أبوظبي.

وجاء فوز الجنيبي في الجائزة الكبرى برعاية «لونجين»، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز.

وتوّج الفائزين، سلطان محمد اليحيائي، نائب رئيس المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وحسام زميت، رئيس لجنة القفز باتحاد الفروسية، وفرهانغ صادقي، مدير البطولة.

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