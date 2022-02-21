الامارات | الإمارات تحتفظ برئاسة اتحاد غرب آسيا البارالمبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحتفظ برئاسة اتحاد غرب آسيا البارالمبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظت الإمارات، برئاسة اتحاد غرب آسيا البارالمبي، بفوز الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الإماراتية، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، بمنصب الرئيس لدورة جديدة، خلال أعمال اجتماع الجمعية العمومية الانتخابي السادس للاتحاد، الذي عقد أمس في مملكة البحرين، على هامش فعاليات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية 2022 في نسختها الثالثة، وبحضور اللجان البارالمبية الوطنية، ونخبة من مسؤولي رياضة «أصحاب الهمم» على مستوى القارة.

وحصد الدكتور بني رشيد 12 صوتاً، مؤكداً أحقيته بمنصب الرئيس.

وشهدت عمومية اتحاد غرب آسيا البارالمبي، حضور رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكراسي المتحركة والبتر نائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، الدكتور طارق بن خادم، جانباً من الاجتماعات التي سبقت العمومية الانتخابية.

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