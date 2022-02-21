الامارات | «الشامخة» و«فند» يظفران بكأسي البكار في ختامي «المرموم»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشامخة» و«فند» يظفران بكأسي البكار في ختامي «المرموم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألقت كل من «الشامخة» و«فند» في منافسات البكار المفتوح والإنتاج في ثاني أيام مهرجان المرموم التراثي 2022، إذ دفعت مؤسسات هجن أبناء القبائل بـ4352 مطية مشاركةً في تحديات سن الحقاقة على أرضية ميداني المرموم وسيف العرب، إذ شهدت الفترة المسائية منافسة ساخنة بين الشعارات المختلفة على رموز الحقاقة الأربعة للأشواط المفتوحة والإنتاج، وبلغت مسافة السباقات أربعة كيلومترات.

وفازت «الشامخة» المملوكة إلى سعيد راشد فالح الشامسي بكأس المغفور له بإذن الله، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، لمنافسات البكار المفتوح، بالإضافة إلى مليون درهم، بعد أن قطعت رحلة أربعة كيلومترات في 5:41:2 دقائق، بينما نال شعار محمد الحزمي قنّاص العامري الحصو لقب السباق الثاني من خلال فوز «الطاغي» ببندقية الحقاقة الجعدان المفتوح وجائزة نقدية بلغت 800 ألف درهم، إذ وصل «الطاغي» إلى خط النهاية بزمن قدره 5:38:3 دقائق.

في المقابل، تألقت «فند» المملوكة إلى سيف محمد خليفه ضاحي العميمي في الشوط الثالث، وأهدت مالكها كأس المغفور له بإذن الله، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للحقاقة البكار «إنتاج»، ومليون درهم، بعدما سجلت 5:39:4 دقائق، كما أعلن شعار سعيد محمد سالمين المزروعي نفسه بقوة من خلال تحدي بندقية الحقاقة الجعدان «إنتاج» ومبلغ 800 ألف درهم، وتمكن «مبشر» من انتزاعهما في توقيت بلغ 5:43:6 دقائق.

من جهة أخرى، شهدت الفترة الصباحية إقامة 46 شوطاً في سن الحقاقة، ضمن مهرجان المرموم التراثي 2022، بواقع 26 شوطاً بميدان المرموم، وعشرين شوطاً بميدان سيف العرب، إذ نجحت «لحقة» بشعار جمعة محمد خلفان السبوسي في التألق من خلال مشاركتها في تحديات الفترة الصباحية، وحصدت لقب الحقاقة البكار للإنتاج مسجلة توقيتاً قدره 5:48:8 دقائق، بينما أنهى «مبشّر» رحلة الأربعة كيلومترات في ثاني أشواط الفترة الصباحية بزمن قدره 5:48:4 دقائق، ليهدي مالكه مسلم حمد متعب محمد العامري ناموس الحقاقة الجعدان للإنتاج.

وعلى ميدان سيف العرب حسم «الظبي» ملك غانم حمد مطر حمد المنصوري تحدي الحقاقة البكار بزمن 5:59 دقائق، فيما ذهب ناموس الحقاقة الجعدان إلى شعار حميد راشد فالح سيف الشامسي بوساطة «الشبل» الذي سجل توقيتاً بلغ 5:57 دقائق.

ويشهد ميدان المرموم اليوم تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، وتقام في الفترة الصباحية 22 شوطاً، منها 10 أشواط للإنتاج، بينما ستشهد الفترة المسائية منافسة كبيرة بين الشعارات المختلفة لأبناء القبائل على ستة رموز، هي كأسا المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، و1.5 مليون درهم للقايا البكار المفتوح والإنتاج، وبندقيتان ومليون درهم للقايا الجعدان المفتوح والإنتاج، وكأس المغفور له بإذن الله، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، ومليون درهم للقايا البكار المحليات، وبندقية و800 ألف درهم للقايا الجعدان المحليات.

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