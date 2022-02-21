الامارات | الشحي بطلاً لكأس محمد بن منصور بن زايد للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشحي بطلاً لكأس محمد بن منصور بن زايد للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس أحمد صالح الشحي بلقب كأس محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 127 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وقدم الشحي مستوى رائعاً في السباق بقيادته الجواد «كاتش مي هيبولايت» المملوك إلى إسطبلات الكمدة، إذ جاء في المركز الثاني بالمرحلة الأولى، ثم تقدم إلى الصدارة في المرحلة الثانية، بينما تراجع إلى المركز الثاني في المرحلة الثالثة، قبل أن يصعد إلى المركز الأول في المرحلة الرابعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس إبراهيم علي سبيل على صهوة الجواد «راس سيدكتور» المملوك لإسطبلات الحزم 4، بعدما تصدر منافسات السباق في المراحل الثلاث الأولى، قبل أن ينهي السباق في المركز الثاني بالمرحلة الرابعة.

في المقابل، جاء في المركز الثالث الفارس عبدالله علي خلفان، على صهوة الجواد «إل سي أمور» المملوك لإسطبلات إنجاز الخاصة، إذ جاء في المركز السادس في المرحلة الأولى، وتقدم إلى المركز الخامس في المرحلة الثانية، بينما تقدم إلى المركز الثالث في المرحلتين الثالثة والرابعة.

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