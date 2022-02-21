الامارات | شراكة استراتيجية بين «دبي البحري» و«بي آند أو ماريناز» لترويج الرياضات البحرية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة استراتيجية بين «دبي البحري» و«بي آند أو ماريناز» لترويج الرياضات البحرية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية و«بي آند أو ماريناز» اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، وتنسيق الجهود لتطوير جميع أنواع الأنشطة والفعاليات، ودعم الخطط التطويرية في مختلف مجالات الرياضات البحرية. وتم توقيع الاتفاقية خلال احتفالية في مقر عمليات «بي آند أو ماريناز» في مجمع حمدان بن محمد للسفن السياحية، من قبل كل من أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي «دبي البحري»، وحمزة مصطفى، المدير التنفيذي للعمليات في «بي آند أو ماريناز». وتأتي الخطوة في إطار الخطة الاستراتيجية للنادي 2021-2027، الرامية إلى تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، سعياً إلى خلق بيئة جاذبة لمختلف شرائح المجتمع، وتحفيز الأفراد على ممارسة الرياضات البحرية، ومواصلة تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى في الإمارة، وفقاً لأعلى المعايير، إضافة إلى تطوير الأنشطة الرياضية والفعاليات البحرية المختلفة.

وقال أحمد سعيد بن مسحار: «ستسهم اتفاقية التعاون في تعزيز مكانة دبي العالمية في مجال الرياضات البحرية، وصدارتها في العديد من المؤشرات الدولية». وأكد حمزة مصطفى: «سيسهم التعاون في ما بيننا، وتكريس مرافقنا المتطورة والحديثة في ميناء راشد وبقية مراسي اليخوت والقوارب التي نديرها، في جعل دبي مركزاً عالمياً للرياضات البحرية واليخوت الفاخرة».

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