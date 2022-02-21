الامارات | خور دبي يستضيف افتتاح مونديال القوس والسهم لأصحاب الهمم اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن خور دبي يستضيف افتتاح مونديال القوس والسهم لأصحاب الهمم اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل نادي دبي لأصحاب الهمم استعداداته لافتتاح بطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم «دبي 2022»، اليوم، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

تفتتح البطولة بمنطقة السيف التراثية على ضفاف خور دبي، والتي تمزج بين الماضي والحاضر، بمشاركة 223 لاعباً ولاعبة، من 40 دولة، فيما تقام مسابقات المونديال بالملعب الرئيس بالنادي وتستمر حتى الأحد المقبل.

وبدأت طلائع الوفود المشاركة في«مونديال دبي» في الوصول إلى الدولة تباعاً، فيما آثرت بعض المنتخبات الوصول مبكراً لإقامة معسكر تحضيري بدبي، من أجل خوض تحدي هذا الحدث العالمي المهم، فيما يمثل منتخب الإمارات ثلاثة لاعبين هم محمد الشحي، وغلام خورشيد، وحبيب البلوشي، الذين اختبروا جاهزيتهم للبطولة من خلال معسكرهم المغلق الذي أقيم بالشارقة.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، إن رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم، تؤكد دعم القيادة الرشيدة لفئة أصحاب الهمم وتمكينهم في جميع المجالات، ومن بينها الرياضة، كما تعزز مكانة الدولة في استضافة البطولات الدولية الكبرى لهذه الفئة المهمة في المجتمع.

وتابع: «لدينا كفاءات وطنية تقود نادي دبي لأصحاب الهمم، ليس لتطوير وتنظيم رياضات أصحاب الهمم في الدولة، ولكن في تنظيم واستقطاب البطولات العالمية الكبرى، ولايزال الجميع يتذكر النجاح الكبير للنسخة الكبرى ضمن بطولات العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم التي أقيمت في دبي عام 2019، وغيرها من البطولات الدولية في مختلف الرياضات التي تتقدمها بطولات فزاع الدولية وبطولات العالم المختلفة، ولذلك فنحن واثقون بأن النسخة الحالية من بطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم ستكون الأنجح على الإطلاق في هذه الرياضة البارالمبية».

من ناحيته، أكد رئيس اللجنة المنظمة العليا رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ثاني جمعة بالرقاد، أن «مونديال دبي» يعد انطلاقة لعهد جديد، يتزامن مع «الخمسينية الجديدة»، حيث يأتي أبطال «أصحاب الهمم» من دول العالم من أجل التنافس في دولة الإمارات ودبي.

وقال: «قبلنا هذا التحدي كالعادة، لنؤكد مكانتنا العالمية، ومعرفتنا بقدراتنا التي أشاد بها الجميع من خلال الأحداث العالمية التي نظمناها خلال الفترة الماضية، وهيأنا البيئة الحاضنة للأبطال أصحاب الهمم تهيئة متميزة في كل المجالات، من أجل الارتقاء بمستوياتهم الفنية بتكاتف فرق العمل المختلفة والمتطوعين والرعاة، الذين أكدوا تمسكهم بـ«الشراكة الاستراتيجية» مع نادي دبي لأصحاب الهمم، حتى تحقق جميع الأهداف التي أقيمت من أجلها».

من جانبه، أكد مدير المونديال المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي، أن أهم ما يميز «مونديال دبي» هو عودة رياضة «أصحاب الهمم» إلى كامل نصابها، حيث إن العدد فاق التوقعات، وتجاوز النسخة السابقة التي أقيمت ببكين عام 2017 قبل «الجائحة»، مؤكداً أن الإمارات قد هيأت المناخ المثالي وفق أعلى المعايير الاحترازية والبروتوكولات الصحية اللازمة.

• يمثل منتخب الإمارات ثلاثة لاعبين، هم: محمد الشحي، وغلام خورشيد، وحبيب البلوشي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news