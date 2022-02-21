الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | فوز «الحبتور» و«زيدان» في كأس دبي الذهبية للبولو

0 نشر
دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز «الحبتور» و«زيدان» في كأس دبي الذهبية للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريقا الحبتور وزيدان فوزهما الثاني في كأس دبي الذهبية للبولو 2022، على حساب فريقي بنجاش وغنتوت لتتضاعف حظوظهما في التأهل للدور قبل النهائي مباشرة، بينما مُني كل من فريق غنتوت وبنجاش بالخسارة الثانية تباعاً. وفي نهاية اليوم الثالث ارتفع عدد أهداف البطولة الى 100 هدف في ست مباريات.

وفاز فريق الحبتور على «بنجاش» بنتيجة 10 أهداف لتسعة، بينما حقق فريق زيدان الفوز على «غنتوت» بنتيجة 10 أهداف مقابل ستة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا