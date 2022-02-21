الامارات | ضعف المنافسين و«جودة الأجانب» من أبرز أسباب انفراد «الزعيم» بالصدارة

شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف المنافسين و«جودة الأجانب» من أبرز أسباب انفراد «الزعيم» بالصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ فريق العين على ثبات مستواه، وعلى نغمة الانتصارات في الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، حيث يعتبر الفريق الأكثر واقعية حتى الآن، بعد أن عزّز الصدارة وحافظ على فارق النقاط الست مع وصيفه الوحدة، بعد الفوز في الجولة الماضية على بني ياس بهدفين دون مقابل، هذا الفوز سيكون دافعاً للفريق لمواصلة مشواره قبل المواجهات الصعبة المقبلة، وأبرزها لقاء الوحدة في الجولة 19.

وبخلاف الموسم الماضي، ظهر «الزعيم» الموسم الجاري بقوة وبات المرشح الأبرز للقب، لعوامل عدة، أبرزها جودة اللاعبين الأجانب بفضل تألق هداف الدوري التوغولي لابا كودجو، وكذلك المغربي سفيان رحيمي والأرجنتيني جوانكا، بجانب العمل الكبير للمدرب وما قامت به إدارة النادي في تعزيز صفوف الفريق. وفي استفتاء لرأي الجمهور من قبل «الإمارات اليوم»، حيث كان السؤال عبر «تويتر»: «شاركنا الرأي.. ما سبب ابتعاد العين في صدارة دوري أدنوك للمحترفين وعدم وجود منافسين بقوة؟ تم رصد أربع إجابات وهي ضعف المنافسين، جودة اللاعبين الأجانب، المدرب ريبروف والعمل الإداري.

وخلال التصويت الذي شارك فيه 189 مشاركاً، اختار 50.4% منهم ضعف المنافسين، ثم جودة اللاعبين الأجانب بنسبة 18%، والعمل الإداري 16.5% وأخيراً عمل المدرب ريبروف 15.1%.

وفي أبرز النتائج استمرار الوحدة في الضغط على العين، بعد فوز مهم على خورفكان بهدف لصفر، بينما صعد شباب الأهلي إلى المركز الثالث عقب الانتصار على العروبة بثلاثية مقابل هدف، رغم تأخره في النتيجة مبكراً. بينما في المقابل فشل فريق الجزيرة في الحفاظ على فرصته في المنافسة على اللقب، بعد أن تعرض لخسارة أمام النصر العائد بعد غياب 109 أيام من عدم تحقيق أي فوز، ليبقى الجزيرة باحثاً عن البقاء في مربع الكبار، والحال تنطبق على الشارقة الذي توقع البعض قدرته على المنافسة والتواجد بقوة، ولكنه خسر نقطتين وابتعد عن المنافسة بفارق تسع نقاط.

وفي منطقة الوسط زادت الإثارة بتواجد عجمان بقوة متخطياً النصر، الوصل، وبني ياس، ويأتي معه كلباء، وأصبحت مواجهات هذه الفرق غاية في القوة والإثارة وهو ما حدث في الجولة 16 بعد فوز «درامي» لعجمان بـ4-3 على كلباء، حيث شهدت المباراة احتساب خمس ركلات جزاء سجل منها عجمان أربع ركلات.

وانضم خورفكان إلى صراع «الهروب من القاع»، حيث لم يحقق أي فوز في آخر سبع جولات، ليقترب من ثلاثي القاع (الصقور) والعروبة والظفرة، حيث لم تحدث أي تغييرات كبيرة، بسبب خسارة العروبة من شباب الأهلي، وتعادل الظفرة مع «الصقور».

السر في الصفقات

أكد المحلل الفني خالد عبيد، أن نجاح العين، بعد الموسم الماضي الذي لم يقدم فيه شيئاً، جاء نتيجة عمل متكامل من مجلس الإدارة الذي جلب لاعبين أجانب مميزين، إضافة إلى دور المدرب في التعامل مع المباريات وقراءتها بشكل جيد، مشيراً إلى أن بقية الفرق لم تفعل ما فعله العين على مستوى الصفقات والعمل الفني والإداري المميز.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «العين أظهر خلال المباريات الأخيرة أنه الأفضل والأحق بتصدر الدوري، الروح مختلفة، وقدم الانطلاقة نفسها التي بدأ بها الموسم وحقق مجموعة من الانتصارات المتتالية كانت سبباً في التعامل بجدية مع الصدارة، ونجح مجلس الإدارة في التعامل مع فترة التوقف بدقة وجدية، حتى حافظ على صدارته، أما الجزيرة فخسر وابتعد عن المنافسة، والنصر حقق فوزاً مهماً أعاد الفريق إلى الطريق الصحيح، وصراع الهبوط سيستمر حتى النهاية».

للإطلاع على صدارة الهدافين وترتيب الفرق ونتائج الجولة 16، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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