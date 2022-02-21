الامارات | منتخب ألعاب القوى يشارك بـ 7 عدائين في البطولة العربية لاختراق الضاحية

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ألعاب القوى يشارك بـ 7 عدائين في البطولة العربية لاختراق الضاحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك منتخب ألعاب القوى بسبعة عدائين في البطولة العربية الـ24 لاختراق الضاحية التي تستضيفها مملكة البحرين في نادي راشد للفروسية وسباقات الخيل وتنطلق منافساتها الثلاثاء المقبل، وسط مشاركة أبرز العدائين العرب في هذا السباق.

ويرأس بعثة المنتخب علي حسن غزوان، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية رئيس لجنة الحكام، وتضم البعثة سبعة لاعبين، بمعدل ستة لاعبين في فئة «العموم رجال» هم: مبارك راشد، خالد خليل، الشعالي حسن، سلطان علي، عبدالله سرور، وخليفة محمد، ولاعب في فئة الشباب هو حمد محمد.

وتتضمن البطولة إقامة عدة سباقات بمسافات مختلفة لكل من فئات الناشئين والشباب، بجانب سباق العموم للرجال، حيث تقام سباقات الفئات العمرية خلال الفترة الصباحية، بينما تشهد الفترة المسائية سباق العموم.

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