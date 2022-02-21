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الامارات | فوز دبا الحصن والتعاون وتعادل الفجيرة والحمرية في «الأولى»

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محمد فاضل ■ الفجيرة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دبا الحصن على مضيفه «ستي» بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة 20 لدوري الدرجة الأولى، وجاء الهدف عن طريق البرازيلي واندرسون (35)، ليصبح رصيد دبا الحصن 41 نقطة بينما تجمد رصيد «ستي» عند ست نقاط.

وفي مباراة ثانية قلب التعاون تأخره بهدف أمام الذيد حتى الدقيقة 84 ليسجل ثلاثة أهداف ويفوز (3-1)، إذ سجل للفائز أحمد مجدي (84 و88) وأحمد الشحي (90+5) بينما سجل للذيد البرازيلي إديلسون (35)، ورفع التعاون رصيده إلى 16 نقطة والذيد 15.

وتعادل الفجيرة مع ضيفه الحمرية بهدف لمثله، وسجل للفجيرة البرازيلي لوكاس سيلفا (22)، وللحمرية فينيكيوس (64)، ليصبح رصيد الفجيرة 30 نقطة، والحمرية 37.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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