شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لمهاجمي الزمالك استعدادًا للوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك وجهازه المعاون مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد على عقد جلسات مع اللاعبين وتحديدًا مهاجمي الفريق للحديث معهم حول ظاهرة إضاعة الفرص السهلة التي تكررت مؤخرًا في المباريات الماضية.

ومنح الجهاز الفني تعليمات للاعبين بضرورة التركيز أمام المرمي لإنهاء الهجمات بطريقة صحيحة لحسم الفوز خاصة أن الفريق يصل لمرمي المنافسين كثيرًا، من ناحية أخرى تتوجه بعثة الزمالك إلى الدار البيضاء يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 فبراير استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتسافر بعثة الزمالك علي متن طائرة خاصة لضمان توفير أكبر قدر من الراحة للاعبين لتحقيق الفوز في ظل احتلال الفريق للمركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتين ويحتاج للفوز في مباراة السبت المقبل لضمان الاستمرار في البطولة.

من ناحية أخري يتابع الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك تطورات حالة أحمد سيد زيزو، جناح الفريق، الذى تعرض للإصابة بفيرس كورونا قبل مواجهة ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثانية بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا. ويحرص الجهاز الطبى على التواصل بشكل دائم مع زيزو الذى تم عزله فى أنجولا لحين تحول المسحة لسلبية حتى يتمكن من العودة إلى القاهرة والانضمام للفريق استعدادًا لمواجهة الوداد المغربى.