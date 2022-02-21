شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في أنجولا: زيزو لا يعاني من أي أعراض لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السفير محمد صفوت سفير مصر في أنجولا عن مستجدات حالة أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك، الذى تعرض للإصابة بفيرس كورونا قبل مواجهة ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثانية بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

وغاب زيزو عن مواجهة ساجرادا التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وقال محمد صفوت في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2: "حالة زيزو جيدة ولا يعاني من أعراض الكورونا، يجب أن تتحول نتيجة مسحة زيزو إلى سلبية ليتمكن من مغادرة أنجولا والعودة إلى مصر".

وأكمل السفير: "غدا الإثنين سيخضع زيزو لمسحة طبية جديدة، زيزو معزول في مكان مناسب والسلطات الأنجولية كانت متعاونة معنا بشكل كبير للحفاظ على سلامة اللاعب".

ويحل الزمالك ضيفا على الوداد المغربي في التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.