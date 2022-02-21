شكرا لقرائتكم خبر عن رموز الرياضة المصرية يحضرون عزاء الراحل أحمد مصطفى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية على حضور عزاء الراحل أحمد مصطفى، نجم الزماك السابق، والذي أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

وحضر عزاء أحمد مصطفى كل من أشرف صبحى وزير الرياضة، وأحمد عبد الحليم وحازم إمام وحسين عبد اللطيف وجمال عبد الحميد وطارق مصطفى وسامى الشيشيني وخالد جلال وهشام يكن وأمير عزمى مجاهد من نجوم الزمالك السابقين.

فيما حضر من مجلس الإدارة، سواء الحالي أو السابقين، كل من مرتضى منصور ونجليه أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور وحمادة أنور وعلاء مقلد وأحمد جلال إبراهيم وكمال درويش ومعهم سمير عثمان الحكم الدولي السابق.

ومن نجوم الأهلي السابقين حرص على حضور العزاء كل من عبد العزيز عبد الشافي وأحمد شوبير.



رموز الرياضة المصرية يحضرون عزاء الراحل أحمد مصطفى (1)



رموز الرياضة المصرية يحضرون عزاء الراحل أحمد مصطفى (2)



رموز الرياضة المصرية يحضرون عزاء الراحل أحمد مصطفى (3)



رموز الرياضة المصرية يحضرون عزاء الراحل أحمد مصطفى (4)



رموز الرياضة المصرية يحضرون عزاء الراحل أحمد مصطفى (5)



رموز الرياضة المصرية يحضرون عزاء الراحل أحمد مصطفى (6)



رموز الرياضة المصرية يحضرون عزاء الراحل أحمد مصطفى (7)



رموز الرياضة المصرية يحضرون عزاء الراحل أحمد مصطفى (8)



رموز الرياضة المصرية يحضرون عزاء الراحل أحمد مصطفى (9)



رموز الرياضة المصرية يحضرون عزاء الراحل أحمد مصطفى (10)



رموز الرياضة المصرية يحضرون عزاء الراحل أحمد مصطفى (11)



رموز الرياضة المصرية يحضرون عزاء الراحل أحمد مصطفى (12)



رموز الرياضة المصرية يحضرون عزاء الراحل أحمد مصطفى (13)



رموز الرياضة المصرية يحضرون عزاء الراحل أحمد مصطفى (14)



رموز الرياضة المصرية يحضرون عزاء الراحل أحمد مصطفى (15)



رموز الرياضة المصرية يحضرون عزاء الراحل أحمد مصطفى (16)



رموز الرياضة المصرية يحضرون عزاء الراحل أحمد مصطفى (17)



رموز الرياضة المصرية يحضرون عزاء الراحل أحمد مصطفى (18)



رموز الرياضة المصرية يحضرون عزاء الراحل أحمد مصطفى (19)



رموز الرياضة المصرية يحضرون عزاء الراحل أحمد مصطفى (20)



رموز الرياضة المصرية يحضرون عزاء الراحل أحمد مصطفى (21)



رموز الرياضة المصرية يحضرون عزاء الراحل أحمد مصطفى (22)



رموز الرياضة المصرية يحضرون عزاء الراحل أحمد مصطفى (23)



رموز الرياضة المصرية يحضرون عزاء الراحل أحمد مصطفى (24)



رموز الرياضة المصرية يحضرون عزاء الراحل أحمد مصطفى (25)