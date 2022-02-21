إيسترن كومبانى يدخل معسكرا فى الإسكندرية استعدادا للمصرى بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - يدخل نادي إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال، معسكرا مغلقا في الإسكندرية، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في إطار مباريات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري المصري.

ويسافر الفريق غدا الاثنين إلى الإسكندرية لإقامة معسكر مغلق استعدادا للمصرى الذى يخوض كل مبارياته على استاد برج العرب.

ويحتل نادى إيسترن كومبانى المركز الثامن عشر برصيد نقطتين من 9 مباريات خاضها حتى الآن، حيث تعادل في مباراتين وخسر 7 مباريات، ولم يحقق الفوز في أى مباراة، في المقابل يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس برصيد 14 نقطة من 9 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراة.

وكان إيسترن كومبانى قد خطف تعادلا مهما أمام الاتحاد الإسكندرية في الجولة الثامن من بطولة الدورى والتي أقيمت في استاد الإسكندرية.

تقدم الاتحاد بهدف عن طريق أحمد عادل ميسى فى الدقيقة 29 من أحداث اللقاء، وفى الدقيقة 52 استطاع فراس عيفية إدراك التعادل.

ويسعى علاء عبد العال إلى مواصلة تحقيق الفريق للنتائج الإيجابية للمباراة الثانية على التوالي بعد التعادل مع الاتحاد، خاصة أن الفريق استطاع الفوز على المصرى البورسعيدى في كأس الرابطة الودية التي أقيمت أثناء التوقف الدولى الماضى.

وقال علاء عبد العال، المدير الفني لنادى إيسترن كومبانى: "إن مباراة الاتحاد السكندرى كانت فارقة في مسيرة الفريق في الدورى والعودة بنقطة من الإسكندرية مهمة جدا، وفي كأس الرابطة بدأنا نقدم مستوى كويس منذ آخر 3 مباريات من مباراة الاتحاد اللى خسرناها وبيراميدز والفوز على المصرى، وبشكر المهندس نصر عزام رئيس النادى على تدعيم الفريق بصفقات على مستوى النادى".

وأضاف: "بشكر اللاعبين قدمنا أداء متوازنا أمام فريق كبير زى الاتحاد في الإسكندرية وهى مباراة فارقة معانا، وقدمنا مستوى منحنا الثقة".

وعن التعاقد مع 14 لاعبا ورحيل مثلهم، قال: أنا أحب اشتغل صح لأنى كنت شايف أن اللاعبين اللى رحلوا لن يفيدوا الفريق في المرحلة المقبلة واتعاقدت مع لاعبين تقدم الفدائية والإضافة على سبيل الإعارة لأن الأندية رفضت التخلي عن هؤلاء اللاعبين ولكن يهمنا أن نمر من هذه الفترة".